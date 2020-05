À 6 ans, il écrit son premier livre

Alors que plusieurs enfants peuvent trouver le temps long en confinement à la maison, d’autres au contraire ont des projets plein la tête. C’est le cas d’un garçon de 6 ans de Percé qui a profité de son temps pour créer un livre.

Mais qui a bien pu faire un trou dans le Rocher Percé? C’est la question que s’est posée le jeune Maël Lafrenaye avant cette période de confinement.

«Ma mère posait plein de questions pour que je trouve plein d’idées scientifiques», a-t-il dit jeudi à TVA Nouvelles.

«On a fait une rencontre mère-fils au restaurant à Gaspé, et là, Maël sortait plein d’idées, et tellement, que j’écrivais, et je prenais des notes de tout ce qu’il me disait. C’était des hypothèses. Mais qui a fait un trou dans le Rocher Percé?», a relaté sa mère, Véronique Lambert.

L’idée de faire un livre avec toutes ces hypothèses scientifiques a alors germé dans la tête de Véronique Lambert, qui est graphiste.

«On a tout mis ça de côté je vous avoue, et quand est arrivée l’histoire du confinement, on s’est dit, c’est le meilleur moment pour faire cette production de livre là», a-t-elle raconté.

En plus d’avoir illustré le livre, le tout s’est avéré être le parfait projet pédagogique pour un garçon de 6 ans en congé forcé.

«Il fallait faire les leçons, les devoirs et tout ça. Le niveau de concentration n’est pas le même qu’à l’école. J’ai dû faire travailler Maël, son alphabet. Toutes les écritures que vous allez voir dans les titres du livre, c’est vraiment l’écriture de Maël», a dit Mme Lambert.

Le livre, qui paraîtra en juin prochain sous les Créations Faites Icitte, sera le premier tome d’une série de trois et sera entièrement imprimé en Gaspésie.

Alors qui a pu bien faire un trou dans le Rocher Percé?

«Une souris géante qui pensait que c’était un gros morceau de fromage gruyère», a dit Maël.

Si vous en doutez et que vous voulez connaître la vraie réponse scientifique... «On donne la réponse à la fin du livre, on ne peut pas le dire», a ajouté la maman de Maël.