Abitibi-Témiscamingue: la Caisse mise sur la mine d’or Beaufor

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit cinq millions de dollars dans la compagnie Monarques afin de favoriser le redémarrage de la mine d’or Beaufor en Abitibi-Témiscamingue.

Le bas de laine des Québécois aura ainsi droit à une redevance de 3% sur les revenus nets de fonderie de la production d'or si la mine située à l’est de Val-d'Or reprend ses activités.

Cet argent engrangé par Monarques lui permettra de lancer un programme de forage de 42 500 mètres.

«Cet investissement est un point tournant pour la mine Beaufor, dont le potentiel aurifère à haute teneur est toujours omniprésent, comme nous l'avons démontré lors de notre dernière campagne de forage réalisée en 2018», a affirmé le président et chef de la direction de Monarques, Jean-Marc Lacoste, par communiqué jeudi.

«Notre objectif ultime sera de mettre Beaufor en production dans un horizon de 12 à 18 mois, ce qui nous permettra de profiter du marché haussier de l'or et de recréer des emplois de qualité pour la communauté environnante», a-t-il ajouté.

Les services de la compagnie Découvertes GoldSpot ont été retenus pour optimiser les activités de forage. Cette entreprise s’appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle de pointe et sur son expertise géologique pour accroître l'efficacité de l'exploration minière.

«Cette transaction permet à l'entreprise d'intégrer de nouvelles technologies en intelligence artificielle, ce qui s'inscrit dans notre volonté de favoriser le virage numérique auprès d'un plus grand nombre de sociétés issues de secteurs dits traditionnels, afin d'améliorer leur performance», a précisé Kim Thomassin, première vice-présidente et chef des placements au Québec et de l'investissement durable à la Caisse.

L’enveloppe de cinq millions $ sera versée à Monarques en deux paiements: trois millions $, lorsque la transaction sera finalisée, et deux millions $ lorsque Monarques aura réalisé 15 000 m de forage ou commencé la mise en production à la mine.

L’extraction commerciale d'or à Beaufor a commencé dans les années 1930 avec les mines Perron, Beaufor et Pascalis. La production a cependant cessé le 30 juin 2018 et, depuis, la mine est en dormance. Un total de 1,169 million d’onces d'or a été produit à cet endroit depuis l’ouverture de la mine.