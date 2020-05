Balconville

L’Office municipal d’habitation (OMH) de Lévis, en collaboration avec l’Association des locataires (ADL), organise plusieurs activités sportives, en direct des balcons, pour ses locataires. C’est ainsi que des activités comme VI Active et la Zumba sont proposées aux locataires en partenariat avec la Maison des aînés.

Pour VI Active, les immeubles HLM aînés visités sont Le Manoir du passage, La Chanterelle, Le Rocher et Anne-Aymard. Pour la Zumba, en partenariat de la Maison de la Famille Rive-Sud, quatre autres immeubles ont aussi été ciblés parmi les HLM et les immeubles Accès-Logis.

Président depuis 20 ans

Le 7 mai 2000. Vladimir Poutine devient président de la Fédération de Russie après avoir remporté l'élection présidentielle au premier tour. Il succède ainsi à Boris Eltsine (photo). Confortablement réélu en 2004, il mène une grande politique de réformes marquée par un redressement de l'économie nationale et une politique institutionnelle tournée vers une concentration des pouvoirs présidentiels. Il est toujours en poste.

Anniversaires

Clément Gignac (photo), économiste en chef d'Industrielle Alliance (IA), 65 ans... Cindy Royer, native de Saint-Fabien-de-Panet, animatrice, journaliste et chef d'antenne à TVA (Rimouski et Montréal) et LCN, 38 ans... Jacques Gauthier, Fondateur du Groupe Resto Plaisirs à Québec, 76 ans... Dave Karpa, défenseur de la LNH (1991-2003) Avec les Nordiques de 1991 à 1994, 49 ans... Dave Chambers, instructeur-chef de hockey (1990-91: Nordiques), 80 ans... Claude Raymond, lanceur avec les Expos de 1969 à 1971, commentateur, 83 ans.

Disparus

Le 7 mai 2019. Jean Vanier (photo), 90 ans, philosophe canadien, fondateur de la Communauté de l’Arche qui a fait l’objet, après sa mort, d'enquêtes sur des abus sexuels entre 1970 et 2005... 2018. Mauranne, 57 ans, chanteuse belge, icône de la chanson francophone... 2018. Père Jean-Claude Lafleur, 80 ans, capucin qui, pendant 40 ans, de 1964 à 2004, a enseigné le latin, la catéchèse et l'histoire à plusieurs milliers d'élèves du Séminaire Saint-François... 2016. Jean-François Doré, 67 ans, animateur radio de Radio-Canada durant plus de 35 ans... 2015. Albin Parent, 69 ans, père du chanteur québécois Kevin Parent... 2014. Elaine Sturtevant, 84 ans, artiste américaine... 2013. Teri Moïse, 43 ans, auteur-compositrice-interprète américaine... 2012. Nathalie Nerval, 86 ans, actrice membre de la Comédie-Française... 2011. Severiano Ballesteros, 54 ans, champion de golf espagnol... 2009. Mickey Carroll, 90 ans, acteur américain... 2000. Douglas Fairbanks Jr, 90 ans, acteur...1987. Rolland Bédard, 73 ans, comédien québécois... 1979. Paul Guèvremont, 77 ans, comédien... 1957. Eliot Ness, 54 ans, policier américain.