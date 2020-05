BLOUIN, Roland



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 27 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Roland Blouin, époux de Claire Daspe, fils de feu Adrien-Josephat Blouin et de feu Yvonne Lainé. Il demeurait à Québec, arrondissement de Charlesbourg.Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses filles adorées: France (Jean-Marie Pesenti), Marie- Josée (Patrick Hermenjat); ses petits- enfants: Charlotte et Justine Blouin-Hermenjat, Maude Rousseau (Mathieu Goulet), Philippe Rousseau (Joany Lachanche) et leur père (Marc Rousseau); ses frères et sœurs: feu Yolande, feu André, Françoise, Fernand (feu Bérangère Létourneau), Denise (Roland Racine), Ghislaine, Yvon, Louise et Pierre, de même que ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Pierre (Lise Couture), feu Claire Gendreau, Rose (Paul Tremblay, feu Gilles Gauvin), Réjeanne s.c.s.l., Denise (Gaétan Hardy), Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis(es) tout spécialement Jacques, Gisèle, Karine et Bernard Boucher, sans oublier ses fidèles compagnons judokas. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Enfant- Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec)Site web : www.cancer.ca