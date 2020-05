JOBIN, Henri



À son domicile, le 4 mai dernier est décédé à l'âge de 88 ans, monsieur Henri Jobin, époux de feu Louisette Clavet. Il était le fils de feu Alfred Jobin et de feu Desneiges Roy. Outre sa compagne de vie Lise Barbeau, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Noël Gagnon) et André (Michèle Thivierge); ses petites-filles: Catherine (Sébastien Jean), Maryse (Rick Thériault), Émilie (Frédéric Blais) et Frédérique (Audrée-Ann Beausoleil); ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Lauralie, Maxime et Charlie; ses frères et sœurs: feu Raymond (feu Véronique Tremblay), Roland (feu Germaine Lacroix), feu Liliane (feu Claude Garneau), Gabrielle (Gilles Fiset), Denise (feu Laurent Vaillancourt), Jean-Paul (feu Rolande Trudel), feu Jean-Claude (Colette Plamondon), Nicole (Hugues Giguère) et Pierrette. Il laisse également dans le deuil son beau-frère Claude et sa belle-sœur Thérèse (feu Jean Janvier), ainsi que d'autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/?gclid=EAIaIQobChMI4_XX0LWd6QIV6giICR3vlghkEAAYASAAEgLGFfD_BwE).Pour rendre hommage à M. Jobin, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com. Les services funéraires ont été confiés au