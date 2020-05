Bientôt 65 000 cas de la COVID-19 au pays

Le Canada est sur le point de franchir le cap des 65 000 cas de la COVID 19 avec quelque 1321 cas rapportés jeudi, dont 162 nouveaux décès.

L’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et surtout le Québec continuent d’accumuler de nouveaux cas. Jeudi, la Belle Province a ajouté 911 cas à son bilan, portant le total à 34 327 personnes infectées.

La tendance des décès n’a pas évolué puisque la province en comptait 121 nouveaux, soit 2631 personnes au total qui ont perdu leur combat contre la COVID 19 depuis le début de cette crise sanitaire. Le premier ministre François Legault a souligné qu’au moins 8673 personnes ont été guéries, précisant que le nombre pouvait être plus élevé.

En Ontario, province voisine, ce sont jusqu’à 13 569 personnes qui ont été déclarées guéries sur un nombre total de cas de 19 121, soit un taux de 71 %. Malheureusement, 1477 personnes ont perdu la vie depuis le début.

Jusqu’ici, 380 854 personnes ont été testées par les autorités ontariennes, dont environ 15 179 au cours des 24 dernières heures.

Reprise de chirurgies non urgentes

La province a d’ailleurs annoncé jeudi son plan de reprise des opérations et des interventions chirurgicales, sans toutefois donner de date précise. Le plan énumère cependant les critères que les hôpitaux doivent respecter avant de reprendre les opérations chirurgicales.

Ainsi, le nombre de cas de COVID-19 doit être stable, les hôpitaux doivent disposer d'un approvisionnement stable en équipement de protection individuelle et en médicaments, avoir la capacité suffisante en lits d'hospitalisation et lits de soins intensifs, en personnel de la santé et pouvoir garantir que les patients recevront les soins appropriés après leur sortie de l'hôpital.

«Nous adoptons une approche responsable et progressive pour la reprise des interventions chirurgicales planifiées», a déclaré le premier ministre Doug Ford.

La Colombie-Britannique est aussi allée de l’avant avec un plan similaire, évalué à 250 millions $ pour la première année pour reprendre les opérations suspendues depuis la mi-mars en raison de la pandémie de COVID-19. Il y en aurait quelque 30 000 en attente qui seront réalisées au cours des 17 à 24 prochains mois, sans compter 24 000 autres patients qui pourraient également ne pas avoir été ajoutés à une liste d'attente.

«Des personnes vivent dans la douleur et, aujourd'hui, nous commençons le processus pour soulager leur douleur», a souligné John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique.

Jeudi, outre le Québec (911 cas) et l’Ontario (399 cas), Terre-Neuve-et-Labrador (2 cas) et la Nouvelle-Écosse (9 cas et trois morts) ont fait croître le nombre total de personnes contaminées à la COVID-19, qui atteignait en milieu d’après-midi 64 816.

Le Manitoba n’a pas rapporté de nouveau cas et reste donc à 283 cas.

La situation au Canada

Québec: 35 238 (2631 décès)

Colombie-Britannique: 2255 (124 décès)

Ontario: 19 121 (1477 décès)

Alberta: 5963 (112 décès)

Nouvelle-Écosse: 1007 (44 décès)

Saskatchewan: 512 (6 décès)

Manitoba: 284 (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Île-du-Prince-Édouard: 27

Territoires du Nord-Ouest: 5

Yukon: 11

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Atteints par le virus: 64 816

Décès: 4404