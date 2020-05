PLANTE, Marcel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 janvier 2020, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marcel Plante, époux de madame Lorraine Larouche, fils de feu madame Claire Rochefort et de feu monsieur Alfred Plante. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel et sa femme Siew Hong, ses petits-enfants: Jade, Lilou, Aydan; ses frères et sœurs: feu Paule-Andrée (feu Vic Volino), feu Jean-D'arc (feu Monique Gelinas), Gérald (Denise Proulx), Jocelyne, Clairo, feu Solange (feu Michel Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larouche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, de la Coopérative des 2 Rives et du Cimetière St- Charles.