DORÉ, Roland



J'ai bien combattuÀ l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Roland Doré, époux de dame Lucille Delisle, fils de feu monsieur Lucien Doré et de feu dame Rose-Aimée Jobin. Il demeurait à Deschambault.La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Lucille, monsieur Doré laisse dans le deuil ses filles: Julie et Isabelle (Antoine St-Pierre); son frère Adrien (Line Lachevrotière); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle: Marie-Rose (Gilles Naud), Monique (feu Raymond Carrier), Irène, Louise (Jean-Pierre Naud), Bernard (Huguette Genest), Françoise (Jean Villeneuve) et Céline (Denis Genest); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur décédé(e)s. Merci aux équipes soignantes de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital St-François d'Assise, un merci spécial au Dr François Letarte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec, 550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1B9 ou à L'Association canadienne du cancer colorectal, 5, Place Ville Marie, suite 1230, Montréal (Québec) H3B 2G2. Des formulaires seront disponibles au salon.