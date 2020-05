Cam Newton prêt à être un substitut

Le joueur autonome Cam Newton aurait changé son fusil d’épaule et serait maintenant prêt à être le deuxième quart-arrière d’une équipe de la NFL.

C’est ce qu’indiquait le réseau ESPN, jeudi.

Libéré par les Panthers de la Caroline le 24 mars dernier, le pivot de 30 ans voulait initialement obtenir le poste de numéro un dans l’une des formations du circuit Goodell. Devant le manque d’intérêt, il n’aurait plus le choix d’accepter un rôle de substitut.

Si jamais Newton se trouve un emploi de ce type, il deviendrait le troisième quart-arrière partant en 2019 à devenir un remplaçant pour la campagne 2020. En effet, Jameis Wiston et Andy Dalton sont dans cette situation, eux qui ont respectivement signé des ententes avec les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Cowboys de Dallas.

Lors de la dernière saison, Newton a subi une fracture au pied gauche, ce qui l’a limité à seulement deux parties. Il a également été incommodé par plusieurs autres blessures dans les dernières années.

En carrière, le tout premier choix du repêchage de 2011 compte 29 041 verges aériennes et 4806 autres par la course. Il a également lancé 182 passes de touchés et franchi la ligne des buts 58 fois avec le ballon en main.