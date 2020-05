LEFEBVRE, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Pauline Lefebvre, fille de feu dame Gilberte Leblanc et de feu monsieur Paul-Émile Lefebvre. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Madame Lefebvre laisse dans le deuil son époux monsieur Serge Fortin; son fils Yves Bonenfant (Patricia Prévost); les enfants de son époux: David Fortin (Nancy Samson) et Daniel Fortin; les petits- enfants de son époux: Arianne et Marc-Antoine Fortin; ses belles-soeurs: Louise Fortin (Albert Jordan) et Lynn Fortin (Jeff Smith); ainsi que ses autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur réconfort et soutien, leur respect et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).