ROUSSEAU, Diane



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Diane Rousseau, survenu à Québec le 27 avril 2020. Elle était la conjointe de Pierre Bérubé, fille de feu Noëlla Lapointe et de feu Léandre Rousseau. Elle habitait à Québec.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Francine (Gilles Daigle), Serge (Gaétane Simoneau), Joane (Roger Bergeron), Lorraine (Aurèle Demers) et Marlène (Jean Beaudoin); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'urgence et du département de soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge canadienne, 2960 boulevard Laurier, bureau 80, Québec (QC) G1V 4S1, téléphone: 1-800-363-7305,https://www.croixrouge.ca/faites-un-don/appel/faites-un-don-au-fonds-de-la-croix-rouge-canadienne#f45810d4-6631-44a4-be1e-e58c3f2a0bf7