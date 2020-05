LAMONTAGNE, Solange



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 2 mai 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Solange Lamontagne, conjointe de monsieur Alain Robitaille, fille de feu Gustave Lamontagne et de feu Cécilia Plante. Elle demeurait à Portneuf.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Alain, son fils David Santösh Jean; les enfants de son conjoint: Maxime Robitaille (Marie-Eve Sauvé) et Pénélope Girard ainsi que ses petits-enfants: Arnaud, Anaïs et Godrick; ses frères et sœurs: Richard, Marie (Gaston Brisson), Aline (Denis Robitaille) et Louise ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira, 1820, Rang Nord Ouest, Ste-Madeleine Qc, JOH 1S0, tél. : 450 795-3725, info@mira.ca