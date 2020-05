COVID-19: deux joueurs des Whitecaps ont enfreint les règles

Les Whitecaps de Vancouver ont imposé une quarantaine de 14 jours à l’attaquant Yordy Reyna et au défenseur Jasser Khmiri pour ne pas avoir respecté les directives de confinement relatives au coronavirus.

L’équipe de la Colombie-Britannique a confirmé le tout mercredi après que le réseau local de Global a montré Reyna en train de jouer au soccer en compagnie de quelques individus dans un parc de la ville. La scène a été captée par un téléspectateur qui l’a ensuite relayée sur les réseaux sociaux. Les Whitecaps ont pris connaissance du tout et ont sanctionné le Péruvien.

«Nos autorités en matière de santé publique font un travail incroyable durant cette crise et on les soutient pleinement. En tant qu’organisation et membre de notre communauté, on assume la responsabilité de montrer notre leadership à ce sujet qu’on prend très au sérieux. Nous avons été extrêmement clairs dans nos communications sur l’importance de la distanciation sociale et du respect des règles sanitaires», a déclaré le directeur sportif des Whitecaps, Axel Schuster, par voie de communiqué.

«Je suis sincèrement désolé pour mon geste et je m’excuse auprès de la communauté, de mes coéquipiers et de mes entraîneurs», a ajouté Reyna.

Pour ce qui est de Khmiri, les circonstances justifiant la décision du club n’ont pas été précisées.