VERMETTE, Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Rachel Vermette, fille de feu dame Mary Godbout et de feu monsieur Gérard Vermette. Elle demeurait à Sainte-Claire.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et aucune cérémonie n'aura lieu. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Maurice (Yolande Tanguay), feu Jean-Cyrille (Gabrielle Guillemette), feu Irenée (Fernande Ouellet), feu Raymond (Suzanne Bolduc), Aline (feu Karl Heinz Basel), Lucie, Jacques (Louise Tremblay), Claude (Véronique Tanguay), Suzanne et Yvon (Denise Roy); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents ainsi que les membres des familles Godbout et Vermette et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Simone (Oscar Langlois), Thérèse (Joseph Tanguay), Roland, Normand (Cécile Gaudette) et Jules. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, sans oublier son amie Hélène Gonthier pour leur attitude bienveillante, le soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. :418 683-8666.