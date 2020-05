PICHETTE, Mario



À son domicile, le 30 avril 2020, à l'âge de 54 ans, est décédé subitement M. Mario Pichette, fils de feu M. Jean-Patrick Pichette et de de feu dame Marie-Paule Gagnon. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Liliane (Jean-Pierre Létourneau), Jacques (Denise Hallé), feu Michel, Marcel (Hélène Bouchard), feu Johanne et Sylvie (feu Jocelyn Bédard); ses neveux et nièces: Lynn, Linda, Nathalie, François, Dominic, Patrick, Sylvain et Alain; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie les ambulanciers, policiers et messieurs Yvon Simard et Carol Paré qui ont tenté de sauver la vie de Mario.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire