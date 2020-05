PICARD, Simone Théberge



À son domicile, le 30 avril 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Simone Théberge, épouse de feu monsieur Léopold Picard. Elle était la fille de feu monsieur Nérée Théberge et de feu dame Alice Breton. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Léo (Juliette Vézina), Moïse (Élisabeth Proulx), Eugène (Jacqueline Godbout), Gabriel, Lorette (Raymond Gourgues), Rémi (Jacinthe Théberge), Laurence (Alexandre Faber), Rachel, Sylvie, François (Johanne Chabot), Germain,Simon, Nathalie, Brigitte (Pierre Des Roches); ses petits-enfants: feu Carold et Christian Labrèche, Andréanne, Rhéaume et Lysabelle Picard, Hugo et Arianne Faber, Frédéric et Mathieu Picard, Jessica Cloutier, Jophie et Julie Picard, Geneviève, Marjorie, Mélissa, Charles et Isaac Dumas, Lisa Trevisanutto, Janin Picard et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Cécile (feu Pierre Théberge), feu Armand (feu Gabrielle Simard), feu Rachel (feu Pierre-Émile Roy), feu Camille et la belle-sœur de: feu Marie-Jeanne (feu Louis-Auguste Laflamme), feu Yvette (feu Paul Carignan), feu Jeannette (feu Jean-Marie Morin), feu Gemma (feu Amédée Gendron), feu Auréa (feu René Tremblay), Gisèle (feu Henri Roy) et feu Germaine. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dr Simon Morin et Michaëlle, infirmière, pour leur présence et leur disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny via leur site internet : www.jedonneenligne/hdm.com. La direction a été confiée à la