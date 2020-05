LESCAULT, André



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 mars 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur André Lescault, époux de dame Raymonde Spooner, fils de feu Lionel Lescault et de feu Rosilda Beaudoin. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses filles Emmanuelle et feu Geneviève Lescault; ses petits-fils : Rafael et Jérémie Fortin; ses frères et ses belles-sœurs : feu Sœur Réjeanne, Jean-Denis, feu Gilles (feu Renaude Gosselin), feu Élise (feu Raymond Graveson), feu Jacques, feu Jacqueline (Samy Mikhail), Gabriel, Feu Roland, Gaston (Marie-Andrée Lacoursière), feu Yves Spooner (Lise Viens), feu Réal et Marie Spooner; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'Hôpital de Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, et à la Fondation de l'Hôpital du Saint-Sacrement, 1050, chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, G1S 4L8.