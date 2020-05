TREMBLAY, Soeur Micheline S.C.S.L.

TREMBLAY, Soeur Micheline

À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 3 mai 2020, est décédée sœur Micheline Tremblay (en religion sœur Sainte-Hélène), sœur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 87 ans dont 65 ans de vie religieuse, fille de feu dame Hélèna Pilotte et de feu Joseph Tremblay. Elle était native de la paroisse Notre-Dame de la Présentation, Shawinigan-Sud, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Mariette Tremblay (feu Jean-Paul Thiffault), feu Raymond Tremblay (feu Normande Saint-Cyr), feu Gaétane Tremblay (feu Paul-Émile Plante), feu Gaétan Tremblay (Pauline Rhault), Olivette Tremblay (feu André Lepage) et de Ginette Tremblay (feu Normand Bruneau). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines et ses amis.Elle a été confiée au