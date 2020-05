LEBLOND, Raymond



Entouré de l'amour des siens, le 25 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Raymond Leblond, époux de feu Éliette Lecours. Il était le fils de feu Octave Leblond et de feu Jeannette Labrecque. Il demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.Les cendres de monsieur Leblond seront inhumées au cimetière de Saint-Malachie.Il laisse dans le deuil son amie de cœur madame Carmelle Bisson, ses enfants: Michel (Lyne Hamel), Danielle (Marie-Eve), Sylvie (Pierre Haince), Johanne (Denis Dumais) et Suzanne (Robert Labrecque); ses petits-enfants: Vicky, Guillaume, Sandra, Eric, Claudia, Jérôme, Jasmin, Philippe, Rose, Lily et ses 10 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Denis (Cécile Fournier), Huguette, Guy (Solange Marceau), Léopold (feu Lise Fournier, Lisette Mercier) et feu Colette (André Talbot). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Dr Berger et à toute l'équipe des soins à domicile soit Tony, Nathalie, Geneviève et Janick pour les bons soins ainsi qu'à sa fille Sylvie et son gendre Pierre Haince pour l'avoir accueilli dans leur maison durant les derniers mois de sa vie. Monsieur Leblond a été confié pour crémation à la