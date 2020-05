GODIN, Thérèse Descarreaux



À la Résidence Côté Jardins, le 28 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Thérèse Descarreaux, épouse de feu monsieur Gérard Godin, fille de feu monsieur Georges Descarreaux et de feu dame Annie Bélanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Guy (feu Lise Longchamps, Ginette Vézina), Gaétan, feu Yvon (Monique Beaupré), Régent (Rina Poirier), Huguette (Gaétan Tremblay), feu Jean-Gaétan; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses sœurs: Yvette, Denise (Léopold Langevin); sa belle-sœur: Jeannette Godin (Philippe Picard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à Marcella (Gaétan) et à Lise Descarreaux.