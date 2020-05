BOUCHER, Raoul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 avril 2020, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raoul Boucher, époux de feu madame Lisette Laroche. Il demeurait à Laurier-Station. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Yvon, Ginette, Serge (Ginette Côté), son petit-fils Steven (Valérie Paradis) et ses deux arrière-petites-filles: Kellyann et Magalie; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et la direction et le personnel de la Villa Laurence de Laurier-Station pour les bons soins prodigués à notre père.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire