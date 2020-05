COVID-19: des pertes de 90 M$ à Québec

Freiné dans sa lancée, alors qu’il anticipait une « excellente » année 2020 avant la crise, le Centre des congrès de Québec estime que l’annulation de nombreux événements dans ses murs privera la capitale d’environ 90 M$ en retombées.

Les chiffres bougent chaque semaine, reconnaît le PDG du Centre des congrès, Pierre-Michel Bouchard, qui est dans l’inconnu comme tout le monde quant à une éventuelle date de reprise des activités.

Impossible pour l’instant de dire précisément combien d’événements seront annulés d’ici la fin de l’année.

Mais selon ses plus récentes projections, le Centre ainsi que ses sous-traitants devraient essuyer des pertes de 70 M$ en retombées directes alors que les hôtels, restaurants et autres sites touristiques qui bénéficient de la manne des congressistes devront faire une croix sur un apport de 20 M$ dans l’économie locale.

Espoir pour l’automne

Malgré ces chiffres qui donnent le tournis, M. Bouchard demeure optimiste et se concentre à court terme sur les événements qui n’ont pas encore été annulés ou reportés.

Il mise beaucoup sur l’automne, une période de l’année où il y a peu de congrès internationaux, davantage de congrès québécois ou canadiens.

« On attend de voir les dates butoirs. Il y a un espoir », confie-t-il en entrevue. Il n’a pas encore fait une croix, non plus, sur la présentation de l’exposition immersive d’envergure Imagine Van Gogh, qui doit en théorie commencer le 26 juin. Son équipe et lui planchent sur des règles de distanciation strictes.

« On ne sait pas encore si ça va être autorisé ou pas. »

Nouvelle réalité

Aucun des quelque 70 employés permanents de cette société d’État n’a été mis à pied. En attendant la reprise, divers scénarios sont mis de l’avant pour adapter les futurs congrès à la nouvelle réalité sanitaire.

« On a la possibilité d’offrir des événements hybrides où t’as 250 personnes qui sont dans le centre et 250 qui sont chez elles. Il y a toutes sortes de trucs qui pourraient être mis en place dans un premier temps pour réhabituer les gens à se réunir », renchérit la directrice des communications, Ann Cantin.

« Ce sont des solutions qu’on essaie de mettre sur pied avec nos partenaires audiovisuels, expose Pierre-Michel Bouchard. On a quatre secteurs différents qui peuvent chacun avoir des sorties et des entrées différentes et contenir des congrès de 1500 personnes chacun », expose Pierre-Michel Bouchard.

« Destination privilégiée »

À plus long terme, il poursuit son démarchage pour attirer des événements.

Le nombre peu élevé de cas de COVID-19 à Québec, comparativement à la métropole et à certaines régions des États-Unis, pourrait jouer en sa faveur, croit-il.

« On pense qu’on va être une destination privilégiée [...] D’ailleurs, je viens de signer des contrats pour 2022 et pour 2023, et on espère que tout ça ne sera plus qu’un mauvais souvenir. »

