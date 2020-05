SOULARD, Aimé



Au CHSLD Paul-Triquet, le 3 mai 2020, est décédé à l'âge de 86 ans et 9 mois, monsieur Aimé Soulard, époux de madame Nicole Gosselin. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Emmanuel Soulard et de feu dame Louisa Paradis. Il demeurait à Neuville.Il laisse dans le deuil son épouse: Nicole Gosselin et ses enfants: Denis, Diane et Martyne Garon; ses frères et sœurs: Jean-Jules, Marie-Claire et Camille Soulard; ainsi que son très grand ami: Gilles Landry, qui était un compagnon d'armes. Monsieur Aimé Soulard faisait partie du 22ième Régiment et de la Légion Canadienne 265. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Maison Paul-Triquet, via leur site internet: https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/maison-paul-triquetLa famille tient à remercier et surtout à féliciter le personnel de la Maison Paul-Triquet, pour les très bons soins que les vétérans reçoivent. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.