CHÂTEAUVERT, Laurent



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Laurent Châteauvert, époux de feu dame Denise Julien, fils de feu dame Marie-Rose Jobin et de feu monsieur Mendoza Châteauvert. Il était natif de St-Raymond de Portneuf et demeurait à Québec. Il a été confié à lapour crémation.Les cendres seront déposées au mausolée du cimetière Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Jeannette Boisclair), Denys (Danielle Demers), Anne (Carol Jobin); ses petits-enfants: Geneviève (Mathieu Denis), Pierre-Olivier (Emmy Serret), Joany (Kevin Gagnon), Michael (Frédéric Venditti), Jonathan (Cassandra Dubé), Jean-Philippe (Laurie-Eve Lavoie); ses arrière-petits enfants: Xavier, Émeryk, Kyana, Mélodie et Mia; ses frères et sœurs, feu Carmen (feu Georges-Emile Genois), feu Maurice, feu Monique, Gemma (feu Marcel Martel), feu Jean-Paul, feu Gilles, feu Guy (Gisèle Vézina), feu Denise (feu Normand Chamberland), Ghislaine, Ginette (feu Marcel Boucher), Micheline (feu Paul-André Giguère), Claude (Edith Frenette), Martin (Denise Lachance), feu Louise, Louisette (Michel Paquet), feu Paulin; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Gemma (feu Charles Bolduc), Yvette (feu Rosaire Denis), Maurice (feu Ghislaine Marcotte, Aline Laberge), feu Jeannette (feu Jules Turcotte), Yves (Marie-Thérèse Desmarais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le personnel de la Résidence Pavillon au Cœur du Bourg et le projet Novateur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (aux soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant- Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca.