HOUDE, Fernand

Après une belle vie et un très court séjour au Centre d'hébergement Charlesbourg accompagné de ses filles, le 2 mai 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédé monsieur Fernand Houde, époux de feu dame Ethel Grenier. Il demeurait à Beauport (quartier Montmorency). Il laisse dans le deuil ses trois filles qu'il chérissait: Sylvie (Guy Poulin), Michèle (André Rousseau) et Renée (Guy Chouinard); ses six petits-enfants qu'il adorait: Marie-Eve Boutet (Michael Tremblay), Catherine Boutet (Maxime Proulx), Nicolas Rousseau (Andrée-Anne Boily), Marie-Pier Rousseau (Jean-Philippe Robitaille), Olivier Houde-Bisson et Ariane Bisson (Matthieu Jobard); ses onze arrière-petits-enfants qu'il aimait profondément, pour qui il était affectueusement GRAND-GRAND ou Grand-Pop: Lili-Jeanne et Youri Plamondon, Théo et Sofie Proulx, Florence et Antoine Rousseau, Anne Houde , William et Alexis Robitaille, Henri et Arthur Jobard. Il est parti rejoindre la femme de sa vie, Ethel Grenier, et son fils bien-aimé Stéphane, décédés. Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Grenier: Dorice Grenier, Stella Grenier (Pierre Laganière); ainsi que ses neveux et nièces des familles Houde et Grenier. Plus particulièrement, son voisin et neveu Jean Gauthier (Guylaine Huot) qui veillaient sur lui, ainsi que ses voisins Bernard Barrette (Denise Vermette) et des amis de longue date. Merci à la dévouée équipe du Centre d'hébergement Charlesbourg qui l'a accompagné jusqu'à la fin dont, Dre Ivanie Carrier. Un merci particulier à Nicolas Desbiens, intervenant en soins spirituels qui lui a permis de partir en paix. Un merci tout spécial à Dr Alain Parent, un homme de coeur ainsi qu'à Dre Marie-Josée Latouche, médecin dévouée et Kim Dupuis infirmière.