[EN DIRECT] COVID-19: la barre des 35 000 cas franchie, le déconfinement repoussé à Montréal

La barre des 35 000 cas vient d’être franchie au Québec: encore 911 autres personnes ont été testées positives à la COVID-19, a rapporté jeudi par le premier ministre François Legault, qui déplore 121 décès additionnels. L’ouverture des commerces à Montréal est reportée d’une semaine de plus, celle des écoles et garderies aussi.

Le décompte des morts se chiffre maintenant à 2 631 depuis le début de la pandémie. Le bilan du nombre de cas confirmés se chiffre désormais à 35 238. Au moins 8 600 de ces personnes sont toutefois guéries.

#COVID19 - Au Québec, en date du 7 mai 2020 à 13 h, la situation est la suivante :

35 238 cas confirmés

228 905 analyses négatives (cas infirmés)

1 836 personnes hospitalisées

2 631 décès



Mince consolation, on compte quatre personnes hospitalisées de moins. Du côté des soins intensifs, toutefois, on y retrouve 11 personnes de plus qu’hier, soit 224 patients au total.

Tel que rapporté dans nos pages, jeudi, M. Legault a annoncé la mise en place d’une prime additionnelle de 1000 $ par mois visant à encourager le personnel soignant à poursuivre l’effort de guerre.

En appliquant les consignes de la santé publique, on a évité les débordements qu’on a vus ailleurs dans le monde. Maintenant, si on veut retrouver un peu de notre vie normale, on doit rester très disciplinés.



En bref:

Les grands-parents en santé de moins de 70 ans pourront garder leurs petits-enfants, sous certaines conditions.

11 600 employés du réseau de la santé sont absents puisqu'ils sont infectés ou craignent de l'être.

– Avec la collaboration de Vincent Larin

Nombre de cas confirmés par région

Bas-Saint-Laurent : 36

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 299

Capitale-Nationale : 1 008

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 1 450

Estrie : 885

Montréal : 17 918

Outaouais : 322

Abitibi-Témiscamingue : 152

Côte-Nord : 113

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 171

Chaudière-Appalaches : 416

Laval : 3 822

Lanaudière : 2 697

Laurentides : 1 660

Montérégie : 4 252

Nunavik : 16

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Hors Québec : 1

Région à déterminer : 2

Total : 35 238

Nombre de décès par région

Bas-Saint-Laurent : 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 69

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 115

Estrie : 25

Montréal : 1 666

Outaouais : 5

Abitibi-Témiscamingue : 3

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 8

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 342

Lanaudière : 108

Laurentides : 58

Montérégie : 197

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Total : 2 631

