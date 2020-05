PAQUET GINGRAS, Aurore



Au CIUSSS de Pont-Rouge, le 3 mai 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Aurore Paquet, épouse de feu monsieur Léopold Gingras, fille de feu monsieur Élisée Paquet et de feu madame Alma Gingras. Elle demeurait à St-Marc-des-Carrières. Madame Paquet sera inhumée au cimetière paroissial de Saint-Marc-des-Carrières. Elle a été confiée à laMadame Paquet laisse dans le deuil ses enfants: Paulin, Lyne (François Gilbert), Guylaine (Jean-Hugues Tessier) et Rénald; ses petits-enfants: Jean-François (Julie Bédard), Dominique (Martin St-Laurent), Marie-Christine (Mark Bavis), Geneviève (Sébastien Bourget) et Sabrina; ses-arrière-petits-enfants: Xavier, Marie-Laurence, Virginie, Josianne et Émile; son frère Pierre (feu Germaine Guillemette) et sa soeur Marie-Paule (feu Gaston Plamondon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gingras, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était la soeur de feu: Paul-Émile (Fernande Martel), Blanche-Aimée (feu Laurent Paquet), Aurélien (feu Jeanne-D'Arc Dion), Gérard (feu Imelda Laperrière), Rolland (Jeannette Paquet), André (feu Simone Guillemette) Claudine (feu Claude Frenette) et Laurette (Jean-Claude Marcotte). La famille désire remercier le personnel du CIUSSS de Pont-Rouge pour leur dévouement et les bons soins prodigués et pour leur support exceptionnel.