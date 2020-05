NADEAU, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 avril dernier, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Nadeau, époux de feu Gisèle Thibault. Il était le fils de feu Étienne Nadeau et de feu Cécile Duchesneau. Outre son amie de coeur: Huguette Brousseau, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Nathalie Gauthier), Yolande (Louis Bilodeau) et Sandra (Martin Dutil); ses petits-enfants: Patrick, Élyse, Karine, Samuel, Félix, Nicolas et Jérémie; ses arrières-petites-filles: Eliana et Evelyne; ses frères et sœurs: Yolande (feu Claude Simard), Albertine (Roger Poirier), Lisette (Jacques Martin), Irving (Diane Lévesque), Doris (Mario Gauthier), Steven, Michel (Louise Lapointe) et Sonia (Raymond Chicoine); ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que d'autres parents et amis. À la demande du défunt, il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Une cérémonie pour la mise en terre aura lieu à une date ultérieure à St-Eugène de L'Islet. La famille désire remercier tout spécialement Irving pour les nombreux services rendus.