GIGNAC DARVEAU, Blandine



Au Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 24 avril 2020, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée dame Blandine Gignac, épouse de Raymond Darveau, fille de feu monsieur Arsène Gignac et de feu dame Maria Paquin. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.La direction des funérailles a été confié à laOutre son époux Raymond, madame Gignac laisse dans le deuil ses enfants: feu Yves, Denis (Rachel Doiron) et Hélène; ses petits-enfants: Sarah Darveau (Sébastien Robert), Laurence Darveau, Élizabeth Darveau (Gabriel Parent), Geneviève Gagné (Sébastien Roussel) et Guillaume Gagné; son arrière-petite-fille Olivia; sa sœur Jacqueline Gignac (Lucien Gignac); elle est allée rejoindre feu Monique (feu George-Henri Cauchon) et feu Lisette (Gérard Mathieu). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Darveau: Fernand (Carmen Sauvageau), feu Robert (Denise Houle), feu Edmond (Georgette Fillion), feu Aline (Maurice Paquin), feu Simone (feu Adrien Lahaye), feu Cécile (feu Léondas Boisvert), feu Juliette (feu Joseph Julien), feu Jean-Louis (feu Thérèse Gignac), feu Émile (feu Solange Hardy), feu Jeannette (feu Paul-Émile Gendron), feu Lucienne (feu Lucien Langlais, feu Jean-Noël Tessier), feu Fabiola (feu Raymond Perron) et feu Lucie (feu Gérald Gignac); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponible le moment venu.