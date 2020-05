DUQUETTE DULAC

Marcelle Crépault



DULAC, HonoréÀ son domicile, le 6 avril 2020, à l'âge de 80 ans est décédée madame Marcelle Crépault, épouse en 1ères noces de feu Fernand Duquette et en 2es noces de monsieur Honoré Dulac. Elle était la fille de feu Emile Crépault et de feu Lumina Beaulieu. Elle demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Honoré Dulac, époux de feu madame Marcelle Crépault. Il était le fils de feu Roméo Dulac et de feu Marie-Ange Couture. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Lise Duquette, Carole Duquette (Michel Pascal), feu Line Duquette, Daniel Dulac (Vicky Leclerc) et Sonia Dulac (Éric Gosselin); leurs petits-enfants: Cédric Lehouiller, Steeve Lehouillier, Marie-Pier Duquette Fournier (Guillaume Ferland) et Maïna Leblond (Daniel Roy) ainsi que leurs arrière-petits-enfants. Madame Crépault était la sœur de: feu Yvette (feu Maurice Hamel), Jean-Guy (Ghislaine Lachance), Joseph-Émile (Louisette Martineau), feu Alfred et feu Liliane Crépault (feu Clermont Dulac). Monsieur Dulac était le frère de feu Clermont Dulac (feu Liliane Crépault). Ils laissent également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.