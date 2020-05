PICARD, Sylvie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 3 mai 2020, à l'âge de 59 ans et 8 mois, est décédée madame Sylvie Picard, épouse de monsieur Claude Picard, fille de feu madame Jeannette Caron et de feu monsieur Benoit Picard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Valérie (ses enfants, Matthew, James et Laurélie ainsi que son conjoint, Bruno Coulombe), Gabriel (Karine Robitaille-Michaud, leurs enfants, Delphine et Éléonore), Olivier (sa fille Latika, sa conjointe, Mélanie Boucher et sa fille Katty); ses frères et sœurs: Louise (Martin Cloutier), Denise (Pierre Nadeau), Annie (Yves Poulin), Mireille (Martin Auger), et feu Julie (Michel Guénard); ses belles-sœurs Gaétanne Picard (Gaétan Gignac) et feu Sylvie Picard; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la bru de feu Doris Picard et feu Fabiola Fortin.La famille tient à remercier tout le personnel soignant et bénévole de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Qc, Téléphone : 418 687-6084 Courriel: fondation@michel-sarrazin.ca Site web: www.michel-sarrazin.ca.