HOUDE, Gilles



À Beauharnois, le 28 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gilles Houde, résidant anciennement à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Line), Bruno (Annie) et Nadine (Richard); ses petits-enfants: Valérie, Carine, Benjamin, Alexandrine, Mathis, Mélina et Tristan; ses arrière-petits-enfants: Nelly et Loup; ses soeurs: Odette, Danielle, Lucille et Denise; ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ainsi que parents et amis. Inhumation au Cimetière de Valleyfield. sous la direction funéraire de