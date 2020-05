GODBOUT, Hélène



À Lévis, le 18 mars 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Hélène Godbout, fille de feu Marcel Godbout et de feu Marie-Claire Morissette. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jonathan Martin (Nadia Turgeon), Kevin Martin et leur père Jacques Martin; ses petits-enfants: Camille et Olivier (Julie Vennes) et Alissa; ses ami(e)s: Marie- Josée Brisson, Jeannot Couture et leurs enfants Audrey et Sébastien; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera au