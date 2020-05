Fête des Mères: 14 restaurants où commander un repas pour gâter votre maman ce week-end

Même en confinement, votre maman mérite une journée remplie de douces attentions de votre part à l’occasion de la fête des Mères.

Pour ce faire, commandez-lui donc un repas de son restaurant préféré ou encore faites-lui découvrir la bouffe d’un établissement qu’elle ne connait peut-être pas encore.

Plusieurs excellents restaurants ont décidé d’offrir des boîtes ou un menu spécial pour vous aider à souligner la présence de cette femme extraordinaire dans votre vie.

Voici donc 15 restaurants où commander un repas pour la fête des Mères :

Le réputé restaurant du chef Marc-André Jetté a préparé un menu spécialement pour la fête des Mères. C’est un repas cinq services pour deux personnes qui se détaille au coût de 95$. Vous pouvez passer votre commande dès maintenant et vous pourrez ensuite passer récupérer le tout directement au restaurant, selon les indications que ce dernier vous donnera.

4095, rue Molson, Montréal

(514) 903-1233

Ce tout nouveau restaurant de Montréal offre un menu pour une personne au coût de 50$. Le prix comprend non seulement de la bonne bouffe, mais également un bouquet de fleurs du fleuriste chez Fauchois Fleurs. Vous pouvez commander en ligne dès maintenant et avant le 7 mai à midi!

175, rue Ontario Est, Montréal

(514) 281-0202

Le joli restaurant du Vieux-Montréal propose un repas de la fête des Mères que vous pouvez précommander en téléphonant au restaurant. Au menu pour deux personnes : crème de navet, rouleaux au chou et veau et gâteau au yogourt et aux framboises. Ce repas est offert pour 55$ et vous pouvez ajouter une belle bouteille de vin nature si vous le désirez. Le restaurant est ouvert du mercredi au samedi entre 9h et 16h.

719 rue William, Montréal

(514) 379-3794

Ce n’est pas le choix qui manque pour le menu spécial de la fête des Mères chez Perles et Paddock. À chaque service sur un total de trois, vous avez deux choix de plats. Il est donc possible de faire un menu «sur mesure» pour votre maman et d’ajouter un beau bouquet de tulipes si le coeur vous en dit. Le menu trois services «de base» coûte 70$ par personne et la commande se fait en ligne!



403, rue des Seigneurs, Montréal

(514) 931-0004

Le Roseline propose un brunch copieux à livrer à votre maman. Le menu coûte 52$ pour deux personnes et se commande en ligne sur le site de l’établissement. Vous avez jusqu’au 9 mai 20h pour passer la commande.

5014, Boulevard Saint-Laurent, Montréal

(514) 544-6869

Le menu brunch de la fête des Mères du restaurant Jellyfish crudo+charbon met en valeur plusieurs produits du Québec comme les asperges, le homard, le fromage di buffala et le ricotta. Il coûte 75$ pour deux personnes et est déjà disponible pour précommande sur le site du resto. Les précommandes se termine le 8 mai!

626, rue Marguerite d'Youville, Montréal

(514) 303-0908

Le restaurant Joséphine fonctionne sous forme de boîte pour son spécial fête des Mères. Dans celle-ci votre maman trouvera des crevettes nordiques, des asperges avec burrata et canard, de la morue avec sauce vierge aux couteaux de mer et un brownie pour le dessert. La boîte coûte 50$ pour deux personnes et vous avez jusqu'au 7 mai pour précommander en ligne.

4007 rue Saint-Denis, Montréal

514) 840-5015

Le Robin des Bois vous propose de gâter votre mère, mais aussi de faire une bonne action en même temps. En commandant une boite cadeau à 92$ remplie de déciles du restaurant et de produits de soins Bioderma pour votre maman, 50$ seront remis à la Fondation Le Chaînon qui vient en aide aux femmes en difficultés. Vous pouvez passer votre commande dès maintenant en téléphonant au restaurant entre midi et 17h.

4653, boulevard Saint-Laurent, Montréal

(514) 288-1010

Lucille’s veut autant gâter votre maman que vous en proposant un menu brunch et champagne! Cocktail de crevettes, mini croissants, gravlax de saumon, frittatas aux fines herbes, deux petites bouteilles de champagne Moët & Chandon, un bouquet de tulipes et encore plus, voici ce qui attend votre maman moyennant un coût de 125$. Il est même possible d’ajouter quelques petits extras à votre commande que vous pouvez commander en ligne.



5669, avenue Monkland, Montréal

(514) 482-1471

Normand Laprise propose un beau menu brunch pour votre maman que vous pourrez récupérer au restaurant Beau Mont à Montréal ou à la Brasserie T du Dix30 ce samedi ou dimanche. Au menu : gravlax de truite de Kenauk Nature, mousse de foie gras, oeuf de cane, pommes de terre grelots ou brioche à l'érable et bien plus. Des extras sont aussi disponibles si vous voulez en mettre plein la vue à votre mère. Ce menu se détaille sans les extras à 70$ pour deux personnes et se précommande par téléphone.

950 rue Beaumont, Montréal

9150, boulevard Leduc, suite 102, Brossard

(514) 270-8882

Le Bloomfield a préparé un panier de la fête des Mères qui contient les plats les plus savoureux du restaurant. Le panier coûte 115$ et peut nourrir 4 personnes. Passez votre commande dès maintenant en ligne!

1199 avenue Van Horne, Montréal

(514) 277-1001

Ce bistro urbain de la Rive-Sud propose un brunch de la fête des Mères où des produits québécois sont en valeur. Jus du verger, porchetta maison, rillettes de saumon fumé maison, frittata au confit de canard, gratin dauphinois à l’ail et au Saint-Paulin, bonbons de bacon à l’érable et pain brioché maison, voilà ce que compose le menu de ce brunch. Vous avez jusqu’au 6 mai pour précommander sur le site du restaurant.

5961, boulevard Cousineau, Saint-Hubert

(450) 486-4663

Le Pastaga propose un magret de canard façon tataki avec crémeux de topinambours et marinade d’oignons, des crevettes nordiques avec salade de concombre et fenouil croquant, un feuilleté de homard des maritimes avec petits pois de têtes de violon ainsi que 4 mignardises pour la somme de 35$ par personne. Passez votre commande par téléphone le plus rapidement possible!



6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

(438) 381-6389

Photo de couverture: Instagram @priscillaventurablog