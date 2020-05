BOUCHER, Roger



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 25 avril 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Roger Boucher, époux de madame Ginette St-Pierre, demeurant à Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de L'Islet. Il était le fils de feu madame Gertrude Mercier et de feu monsieur Pierre Boucher. Outre son épouse, Il laisse dans le deuil sa fille Nancy (Richard Jean). Il était le frère et le beau-frère de: Martin (Jacqueline Lagroix), feu Jean-Paul (Lorraine Pelletier), feu Céline (Aurèle Gagnon), feu Lucette (feu Gilles Ménard), feu Donald (Lucette Pelletier), Colette (Paul Fortin), Guy (Gaétan Grenier), Marcel (Monique Bernier) et Jacqueline Boucher (André St-Pierre); de la famille St-Pierre: feu Julien (feu Cécile Samson), Denis (feu Huguette Cloutier), Olivette (Jean-Guy Rioux), André (Jacqueline Boucher), feu Céline (Jean-Raymond Coulombe), Bertrand (Diane Bernier), Rachel (Jean Bernier) et feu Monique (feu Richard Morin). Sont aussi affectés pas son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à ceux de la Maison d'Hélène pour leur dévouement, leurs attentions et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.