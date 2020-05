Grand Montréal: l’ouverture des commerces, écoles et garderies reportée au 25 mai

La situation n’étant pas encore sous contrôle, le déconfinement est repoussé d’une semaine dans le Grand Montréal. L’ouverture des commerces, écoles et garderies est reportée au 25 mai.

François Legault et son comparse le Dr Horacio Arruda ne sont pas encore satisfaits de l’état de contagion de la COVID-19 dans la Métropole et ses banlieues. Sans parler du manque criant de personnel soignant dans les hôpitaux montréalais. C'est pourquoi ils ont décidé jeudi de reporter le retour à une vie un peu plus normale à Montréal.

«Si demain matin, il y avait une augmentation de propagation du virus dans le Grand Montréal, on n'aurait pas, en tout cas, tout le personnel, on en aurait un peu, mais pas tout le personnel pour faire face à cette hausse», a plaidé le premier ministre.

François Legault a précisé que la date du 25 mai n’est pas non plus coulée dans le béton. Le déconfinement de la Communauté métropolitaine de Montréal se fera à cette date «si et seulement si la situation s’améliore», notamment du côté du personnel de la santé, a-t-il insisté.

Les grands-parents pourront garder leurs petits enfants

Par ailleurs, le Dr Arruda a précisé jeudi que les grands-parents de moins de 70 ans en bonne santé pourront garder leurs petits-enfants lors du déconfinement. Rappelons que l'ouverture graduelle des services de garde ne permettra pas à tous les parents qui retourneront au boulot à compter de lundi prochain d'avoir une place en garderie pour leur bambin.

