Henri-IV: les travaux nocturnes et de fin de semaine autorisés

Depuis le lundi 4 mai, les travaux sont autorisés le soir et les fins de semaine pour reconstruire des ponts d'étagement de l'autoroute Henri-IV, entre la rue Michelet et la rue Rideau.

«Les travaux débuteront le 4 mai et devraient se terminer le 20 décembre 2020. Le MTQ (Transports Québec) aimerait effectuer des travaux le soir, la nuit et la fin de semaine pour accélérer la réalisation du chantier et limiter les impacts sur la circulation automobile», peut-on lire dans un sommaire décisionnel rendu public par la Ville de Québec jeudi en fin de matinée.

Un règlement de la Ville définit les niveaux de bruit «acceptables» ainsi que les heures des travaux de construction, rappelle-t-on. Les travaux seront autorisés du lundi au samedi entre 7h et 21h et les dimanches et jours fériés, entre 10h et 21h.

Démolition d’un pont

Il s’agit essentiellement de montage d'acier, de mise en place de béton de ciment et d'enrobés bitumineux, de marquage routier, d’installation et déplacement de la signalisation et des glissières, de plantage de pieux, de montage d'acier et de la démolition d'un pont.

«Le MTQ entend mettre en œuvre une stratégie de communication à l'intention des commerçants et résidents du secteur. Il prendra en charge les plaintes des citoyens relativement au bruit pendant les heures autorisées. Le plantage des pieux ne sera pas permis entre minuit et 6h du matin, et la démolition du pont sera effectuée en fin de semaine», ajoute-t-on.