La conquête du CH de 1986 à TVA Sports

Après la conquête du Canadien de Montréal en 1993, le réseau TVA Sports présentera celle contre les Flames de Calgary, en 1986, au cours de la semaine du 11 mai.

À la tête du Tricolore, l’entraîneur-chef Jean Perron faisait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Avec les départs des Guy Lafleur, Pierre Mondou et Steve Penney, et de la blessure de Mario Tremblay, Perron comptait sur une formation dont presque la moitié des joueurs, incluant Patrick Roy, Claude Lemieux et Brian Skrudland, n’avait jamais disputé un match des séries éliminatoires.

Malgré tout, le Canadien avait réussi à menotter la puissante offensive des Flames menée par les Lanny McDonald, Hakan Loob, Joel Otto, Joe Mullen et Jim Peplinski.

Les matchs de la finale de 1986 seront diffusés du lundi au jeudi inclusivement ainsi que le samedi 16 mai.