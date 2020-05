Les grands-parents en santé pourront garder leurs petits-enfants

Le tcha tcha se poursuit. Après l’avoir formellement interdit pendant des semaines, la Santé publique permettra finalement aux grands-parents de 70 ans et moins de s’occuper de leurs petits-enfants.

Un revirement n’attend pas l’autre en temps de pandémie. Après avoir changé leur fusil d’épaule au sujet du retour au travail des enseignantes et éducatrices en garderies dans la soixantaine, les autorités ont fait jeudi un autre pas de côté.

Coupés de leur famille pour la plupart depuis le début du confinement, papi et mamie pourront garder leur progéniture. Une aide précieuse pour les parents qui doivent retourner au boulot, alors que les places en garderie seront restreintes jusqu’à la fin juin.

Mais certaines conditions doivent être respectées, a prévenu le Dr Horacio Arruda. Les grands-parents en question doivent être en bonne santé. Ils devront porter un masque dans certains cas et s’assurer de respecter les mesures d’hygiène. Les enfants ne devront pas non plus avoir fréquenté la garderie ou l’école avant de côtoyer leur parenté.

«Il faut éviter, bien entendu, les grandes accolades, même si ça va être difficile, mais d'essayer de jouer le rôle d'un gardien», a précisé le Directeur national de la santé publique.

Pas rester à souper

S’ils pourront venir prendre soin des bambins, les grands-parents ne pourront rester manger. «Ça ne sera pas le temps d'inviter grand-maman pour un souper si ce n'est pas pour garder les enfants. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Et c'est là qu'on va y aller progressivement», a insisté le Dr Arruda.

Le premier ministre a expliqué que ce sont les personnes âgées de 70 ans et plus qui sont les plus à risque de décéder d’une infection au coronavirus. Seulement 6,5% des Québécois morts de la COVID-19 avaient entre 60 et 69 ans.

Selon le directeur national de la santé publique, les volte-face sont communes en temps de pandémie, où les choses peuvent changer du jour au lendemain.