LHJMQ Un repêchage imprévisible dans une «année de défenseurs»

Si le défenseur Tristan Luneau pointe sans surprise au sommet du palmarès des meilleurs espoirs de la LHJMQ dévoilé mercredi en vue du repêchage, les paris sont ouverts quant à l’identité des joueurs qui seront sélectionnés après le capitaine des Estacades de Trois-Rivières.

La liste de la Centrale de soutien au recrutement (CSR) a été rendue publique au lendemain de la loterie remportée par les Olympiques de Gatineau. La formation de l’Outaouais parlera aussi aux deuxième, quatrième et 13e échelons de la première ronde qui aura lieu le 5 juin.

La position de Luneau comme plus beau joyau de la cuvée 2020 n’a jamais fait de doute, selon le directeur de la CSR, Patrick Desrosiers. L’arrière natif de Victoriaville a récolté six buts, 24 passes et 30 points en 37 rencontres de saison régulière. À 6 pi 1 po et 182 lb, son gabarit ne laissait personne indifférent. Il avait fait le saut dès 14 ans dans les rangs midget AAA.

«Ça part de l’an passé dans son cas. Il avait juste à perdre sa position et il ne l’a pas perdue. Il ne s’est pas assis sur son talent et il a travaillé fort pour continuer à évoluer. Un défenseur de ce talent, ça fait longtemps que j’en ai vu!» a souligné Desrosiers au bout du fil, se disant particulièrement impressionné par la confiance que Luneau dégage dans son jeu.

De gros défenseurs

L’avenir de Luneau dans la LHJMQ est toutefois incertain puisqu’il détient une entente avec les Badgers du Wisconsin afin de joindre leur prestigieux programme à compter de la campagne 2022-2023.

Pour le reste, les talents ne manquent pas et les équipes effectueront leur choix selon leurs besoins, ce qui pourrait réserver toutes sortes de surprises, estime Desrosiers.

Trois autres défenseurs, soit Michael Mastrodomenico, Maveric Lamoureux et Noah Warren, figurent parmi les dix premiers rangs. Non seulement Lamoureux et Warren possèdent une imposante stature de 6 pi 4 po, mais ils ont aussi tapé dans l’œil du directeur du recrutement en raison de leurs habiletés.

«C’est évident depuis le jour 1 que c’est une année de défenseurs. Ce n’est pas qu’il n’y a pas de bons joueurs offensivement, mais la quantité est minime [...] À 6 pi 4 po, ce sont de grands bonhommes avec des qualités athlétiques et des habiletés incroyables. Et Mastrodomenico fait presque 6 pi (5’11’’)», a précisé Patrick Desrosiers,

Un travail complexifié

Deuxième plus bel espoir, l’attaquant Antonin Verreault a été dominant dans l’uniforme des Vikings de Saint-Eustache malgré ses 15 ans, amassant 17 buts et 31 mentions d’aide, pour 48 points en 39 parties. Luneau, Verreault et Warren ont d’ailleurs remporté la médaille de bronze avec l’équipe canadienne aux Olympiques de la jeunesse à Lausanne, en janvier dernier.

La crise sanitaire qui secoue le Québec et le monde entier a énormément complexifié la tâche des recruteurs du CSR pour établir la liste finale en raison de l’annulation de tournois et des séries, dont le Défi d’excellence qui sert d’audition ultime pour les espoirs.

«Ça a été très compliqué [...] Normalement, on les compare durant le Défi pour mettre à niveau chaque joueur, c’est le bulletin final, mais on n’a pas pu le faire. On n’était pas prêts à ça. Au lieu de repêcher avec nos yeux, on évalue avec nos oreilles», a imagé le patron de la CSR.

