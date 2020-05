Lindgren veut le poste d’adjoint

MONTRÉAL | Marc Bergevin a déjà dit qu’il ferait du poste de gardien numéro deux de son équipe une priorité pour la prochaine saison. Claude Julien a aussi exprimé son désir d’obtenir du renfort à cette position.

Après le fiasco Keith Kinkaid, le Canadien se lancera encore une fois à la recherche d’un adjoint, possiblement d’expérience, pour épauler Carey Price.

Charlie Lindgren, qui se retrouvait dans le rôle de numéro deux à Montréal depuis le 14 décembre dernier, croit en ses chances de devenir l’homme de confiance. De sa résidence de Minneapolis au Minnesota, Lindgren a logiquement vendu sa candidature lors d’une entrevue téléphonique avec les médias montréalais.

« Je suis prêt à 100% pour un rôle à temps plein dans la LNH, a dit l’Américain de 26 ans. Je sais aussi que si vous posez la question à mes coéquipiers ils répondront la même chose. Je suis un bon coéquipier et je peux offrir une chance de gagner à mes coéquipiers chaque fois que je me retrouve devant le filet. Je travaille fort. J’ai confiance en mes moyens et je me sens prêt pour ce rôle. »

Six départs seulement

Si Lindgren a hâte de passer à la prochaine étape et de ne plus faire la navette entre la Ligue américaine et la LNH, il aura surtout besoin de gagner la confiance de ses patrons, pas juste ses coéquipiers.

Claude Julien l’a très peu utilisé après son rappel du Rocket de Laval, lui confiant seulement six départs en 39 rencontres. Au mois de février, Price a défendu le filet des siens pour onze rencontres d’affilée même si l’équipe avait très peu de chances de se replacer dans la course aux séries.

« Comme vous le savez, Carey est le meilleur gardien dans la LNH, a répliqué Lindgren lorsque questionné sur sa faible utilisation. Quand il est en santé, tu le veux devant le filet. Il donne une chance à l’équipe de gagner. Mon travail consistait à me tenir prêt et travailler fort lors des entraînements. J’apprenais de Carey et de Stéphane Waite. Je ne me concentrais pas trop sur le fait que je ne jouais pas souvent, je voulais surtout m’améliorer tous les jours à l’entraînement. »

Lindgren a présenté un dossier de 2-4-0 avec une moyenne de 3,33 et un taux d’efficacité de ,888. Avec de telles statistiques, il n’a rien fait pour forcer la main de ses entraîneurs.

Déjà un gardien de plus

Le 21 avril dernier, Bergevin a lancé une première ligne à l’eau avec l’acquisition du gardien russe de 26 ans, Vasili Demchenko. L’ancien de la KHL a paraphé un contrat d’un an à deux volets avec le Canadien. Demchenko, qui n’a aucune expérience en Amérique du Nord, ne débarquera pas à Montréal dans la peau d’un sauveur.

Lindgren restait très calme par rapport à l’arrivée de l’ancien gardien du Metallurg de Magnitogorsk et du Traktor de Tcheliabinsk.

« Je sais qu’ils ont ajouté un gardien de la Russie. Pour vous dire la vérité, ça ne me dérange pas trop mentalement. Je sens que je suis encore dans une bonne position. Je crois que j’aurai plus un boulot à perdre. Je devrai simplement saisir ma chance. Je crois que j’ai bien joué lors de mes départs cette saison à Montréal. Je devrai avoir un bon camp, le Canadien ne me fera pas de cadeau. »

Quand il dit que le CH ne lui donnera pas ce poste sur un plateau d’argent, Lindgren est bien lucide. Le 7 avril dernier, Julien avait offert un bon indice sur ses intentions pour le poste de gardien numéro deux.

« Je n’ai pas besoin de parler à Waite pour savoir que nous devons trouver un bon adjoint, avait-il expliqué. Carey serait encore meilleur avec plus de repos. Dans les scénarios envisagés, il y a celui de trouver un deuxième gardien. Est-ce qu’on a ce gardien dans notre organisation ? Devra-t-on le trouver ailleurs ? Stéphane connait ce dossier et il peut profiter du temps libre pour regarder des gardiens à l’extérieur de notre organisation. »

La réponse risque fort de se trouver à l’extérieur de l’organisation. À 20 ans, Cayden Primeau est le plus bel espoir chez le CH comme gardien, mais il aura besoin de millage avec le Rocket de Laval. Et Lindgren n’a toujours pas démontré qu’il a l’étoffe et la constance pour le rôle de numéro deux.