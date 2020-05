Organismes communautaires: Lévis verse l’intégralité des aides annuelles prévues

Consciente de l’importance du rôle des organismes communautaires, particulièrement en ce temps de pandémie, la Ville de Lévis a promis de leur verser l’intégralité des aides annuelles de 2,8 millions$ prévues.

La mesure touche 245 organismes reconnus et appartenant au milieu communautaire, culturel, sportifs et récréatif, a fait savoir le maire Gilles Lehouillier, jeudi matin, lors d’un point de presse téléphonique. «La Ville veut sécuriser et consolider le budget de fonctionnement de ses organismes pour l’année en cours», a-t-il fait savoir.

Dans un deuxième temps, Lévis prévoit de créer un nouveau programme d’aide aux organismes pour assurer leur pérennité, a-t-ajouté.

Appel à la population

La Ville s’inquiète par ailleurs de constater que les règles de distanciation sociale ne sont pas toujours respectées dans les parcs surtout par beau temps. Elle demande ainsi la collaboration de tous les citoyens. «On a tendance à oublier les consignes, a regretté le maire. Nos policiers vont intervenir de façon plus active. Mais c’est plus de la sensibilisation que de la coercition.»

Le problème se poserait particulièrement dans les parcs à planche à roulette qui sont déjà ouverts et qui pourraient être fermés au besoin, a menacé le coordonnateur municipal de la Sécurité civile, Gaétan Drouin.

Préparation au déconfinement

Même si le feu vert des autorités sanitaires gouvernementales se fait toujours attendre, Lévis dit se préparer à rendre disponibles ses divers équipements municipaux. C’est notamment le cas des bibliothèques, des piscines, des arénas, des terrains sportifs extérieurs et des salles et centres communautaires.

«Ces équipements actuellement fermés pourraient être ouverts au moment opportun et en conformité avec les consignes gouvernementales», explique-t-on.

Pour ne pas perdre du temps, les inscriptions aux camps de jour ont déjà débuté. Les parents n’ont toutefois pas à envoyer de chèques pour le moment, car le gouvernement du Québec n’a pas encore confirmé officiellement la tenue de cette très populaire activité.