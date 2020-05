Plus 1350 militaires en soutien à 25 CHSLD d'ici à la semaine prochaine

OTTAWA | D'ici la mi-mai, plus de 1350 militaires seront au Québec pour travailler en appui à 25 CHSLD du Grand Montréal qui combattent la COVID-19, a indiqué jeudi le ministre de la Défense Harjit Sajjan.

Jeudi, plus de 1020 membres des Forces armées canadiennes (FAC) devaient être sur le terrain dans la province pour venir en aide à 20 établissements durement touchés par la pandémie de coronavirus.

Du lot, on compte 670 militaires directement dans les CHSLD, qui agissent comme travailleurs médicaux ou personnel de soutien.

«Ils appuient les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et tous les travailleurs de première ligne qui font de très longues heures depuis des semaines dans des conditions de plus en plus difficiles», a ajouté le premier ministre Justin Trudeau dans son point de presse quotidien.

En plus des 670 membres des FAC dans les CHSLD, près de 350 travaillent en appui en assurant, notamment, la livraison d’équipement de protection individuelle et d’autres fournitures nécessaires.

Deux semaines se sont écoulées depuis que le gouvernement québécois de François Legault a demandé à Ottawa l'envoi de 1000 militaires supplémentaires, après le premier déploiement de 125 membres des FAC.

En Ontario, environ 265 militaires travaillent aussi en soutien à cinq centres de soins de longue durée.

Voici la liste des établissements où ils se trouvaient jeudi

Québec

• Centre de soins prolongés Grace Dart (Montréal);

• CHSLD Vigi Reine Elizabeth (Montréal);

• Résidence Berthiaume Du Tremblay (Montréal);

• CHSLD Vigi de Mont Royal (VMont-Royal);

• CHSLD des Floralies De Lasalle (Montréal);

• Centre d’hébergement de Saint Laurent (Montréal);

• CHSLD Argyle (Saint Lambert);

• CHSLD Benjamin Victor Rousselot (Montréal).

• Manoir de Verdun (Montréal);

• Centre d’hébergement Yvon Brunet (Montréal);

• CHSLD Hôpital Sainte Anne (Sainte-Anne-de-Bellevue);

• CHSLD Valéo (Saint-Lambert);

• CHSLD Villa Val des Arbres (Laval);

• CHSLD Auclair;

• CHSLD de la Rive;

• CHSLD Eloria-Lepage (Montréal);

• Centre d’hébergement Jean-De-La-Lande (Montréal);

• Centre d’hébergement Saint-Andrew (Montréal);

• CHSLD Denis-Benjamin Viger (Montréal);

• Le Bellagio (Longueuil).

Ontario

• Orchard Villa (Pickering);

• Altamont Care Community (Scarborough);

• Eatonville (Etobicoke);

• Hawthorne Place (North York);

• Holland Christian Homes Grace Manor (Brampton)