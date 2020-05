Pourquoi tenir à la solitude quand elle nous pèse?

Je suis un homme de 77 ans, bientôt 78, qui se sent interpellé par votre réponse ainsi que par la lettre de cette femme rongée par la solitude parue ce matin dans votre colonne. Je la comprends de déprimer ben raide. Elle qui a toujours préféré vivre en vase clos avec sa famille, elle a raison de se sentir esseulée maintenant que tous ses proches sont décédés et qu’elle n’a plus personne pour échanger. Même si toutes les avenues que vous lui avez proposées sont intéressantes, j’aimerais y ajouter les miennes.

Comme elle dit aimer « se réfugier dans les livres », pourquoi ne pas en écrire un ? Depuis ma retraite, je me suis adonné à l’écriture, et j’en suis à ma 34e œuvre. Comme ma première Anges terrestres, préfacée par Marc Hervieux et feu Jean Béliveau et dont tous les profits ont été versés à la Fondation Melio du Centre de réadaptation Marie-Enfant affilié au CHU Sainte-Justine, a connu un certain succès, ça m’a donné la piqûre de l’écriture.

Mon autre suggestion serait de s’adonner au BÉNÉVOLAT. Je suis moi-même bénévole tous les jeudis au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Je m’occupe des enfants handicapés, ce qui m’a justement permis d’écrire mon premier livre grâce à des témoignages de parents et de grands-parents, et au fait qu’avec mon épouse, j’ai eu un enfant lourdement handicapé, Emmanuel Kerba, qui a survécu 9 mois et demi en 1981.

De plus tous les vendredis, je berce des bébés prématurés au département de néonatalogie du CHU Sainte-Justine. Je terminerai en signalant à cette dame que les coups durs et les épreuves font partie de la vie, mais qu’il y a des moyens de s’en sortir, même rendu à 78 ans.

Joseph Kerba

Cette femme, qui disait ne plus être capable de se réjouir comme auparavant d’un simple rayon de soleil, va certainement prendre en considération votre admirable parcours de vie. Merci d’avoir pris la peine de le partager avec nous.