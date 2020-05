Québec: les annulations dans les hôtels évaluées à 300M$

La pandémie aura des effets « catastrophiques » pour les hôteliers qui devront se priver de revenus d’au moins 300 M$, dans la seule région de Québec, d’ici la fin de l’année.

• À lire aussi: Des pertes de 90 M$ à Québec

La directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec a dévoilé, hier, ce chiffre impressionnant qui correspond au montant cumulatif des réservations annulées depuis le début de la crise sanitaire jusqu’en décembre.

« On est en haut de 300 millions de dollars en revenus d’annulations pour l’hôtellerie à Québec et là (on ne parle) même pas des restaurants, des sites et des attraits », a révélé Marjolaine de Sa, en entrevue avec Jonathan Trudeau à QUB radio.

Écoutez l'entrevue de Marjolaine de Sa avec Jonathan Trudeau à QUB Radio:

« C’est la longueur de la pandémie qui fait des ravages au niveau économique, touristique. »

Au cours de cet entretien, elle a également dévoilé une projection très pessimiste pour le taux d’occupation annuel en 2020, qui devrait s’établir autour de 20 %, comparativement à 69,5 % l’an dernier.

« Par contre, ça peut changer parce qu’il nous reste encore plusieurs mois. Mais en ce moment, on a 3500 portes ouvertes en location sur 17 000 unités et hier soir (mardi), on était à 2 % de taux d’occupation dans les établissements ouverts », a-t-elle annoncé, visiblement atterrée.

Coûts fixes à assumer

Même si la clientèle s’est évaporée et que de nombreux établissements sont fermés, les propriétaires doivent continuer à assumer des coûts fixes, a-t-elle insisté, ne serait-ce que pour la maintenance, en plus de l’hypothèque, des taxes foncières, des assurances et du compte d’électricité.

« Les mois d’été, c’est là où on fait l’argent pour l’année, donc c’est inquiétant », a-t-elle ajouté, invitant les gens à voyager dans leur propre région et à louer une chambre d’hôtel quand ils le pourront cet été pour encourager le commerce local, s’inspirant ainsi du mouvement « staycation », contraction du mot « stay » et « vacation » en anglais.

À pareille date l’an dernier, la pénurie de main-d’œuvre était sur toutes les lèvres. Les hôteliers cherchaient alors à recruter pas moins de 1500 personnes pour pourvoir les postes offerts dans la région.

Aujourd’hui, avance-t-elle, 6000 employés sont sur la touche, soit 94 % de l’effectif.