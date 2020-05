Quoi regarder à la télévision vendredi?

MONTRÉAL – En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 8 mai.

«L’école à la maison» avec Jean-François Roberge

Qui de mieux pour rassurer les enfants face au retour à l’école que le ministre de l’Éducation lui-même, Jean-François Roberge? Le politicien répondra – en entretien vidéo – aux questions de nombreux élèves du primaire à l’émission «L’école à la maison», ce vendredi. Suis-je obligé de retourner à l’école? Y aura-t-il des récréations? Vais-je pouvoir faire un câlin à mon enseignant(e)? Vais-je avoir des examens? M. Roberge – qui a d’ailleurs confirmé que «L’école à la maison» se poursuivra sur les ondes de Télé-Québec au-delà du 11 mai – n’esquivera aucune interrogation. Vendredi, 10 h 30, Télé-Québec.

Hommage à Tchaïkovski

Pour souligner le 180e anniversaire de naissance du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski, le célèbre pianiste russe Denis Matsuev jouera dans la salle historique du Tchaikovsky Hall de Moscou. Le programme est encore à déterminer, les artistes devant s’adapter à l’évolution de la situation qui prévaut présentement dans le monde, mais sera dédié au grand compositeur russe. Vendredi, 12 h, Mezzo Live.

«Le loup-garou du campus»

Vingt ans après ses premiers hurlements en version française sur les ondes de VRAK, le «Loup-garou du campus» («Big Wolf on Campus») sévit encore, au grand bonheur d’une nouvelle génération. Amoureux d’une étudiante étrangère qui vient d’arriver à l’école, Merton (Danny Smith) peut compter sur l’aide de son ami Tommy (Brandon Quinn) pour la séduire, mais les deux garçons se rendent compte que l’heureuse élue est Médusa, une créature capable de changer les gens en statues de pierres. Vendredi, 15 h et 15 h 30, Unis TV.

Photo AFP

Soirée Isabelle Huppert

Isabelle Huppert est la vedette des soirées-hommages de Studiocanal ce vendredi. Au programme, deux films avec la mythique actrice française, «La garce», de Christine Pascal, où Huppert partage l’affiche avec Richard Berry, et «Coup de foudre», un drame de Diane Kurys, avec, en plus de la jubilaire du jour, Miou-Miou, Guy Marchand et Jean-Pierre Bacri. Vendredi, 20 h, Studiocanal

«Duff»

Vous avez une «D.U.F.F» (dodue utile franchement fade) dans votre cercle d’amis? Dans l’adorable comédie romantique pour adolescents «Duff», la réservée Bianca (Mae Whitman) est un peu la faire-valoir de ses copines, mais entreprend de changer son image et de clouer le bec de sa rivale Madison (Bella Thorne) après que le fendant Wesley (Robbie Arnell) se soit moqué d’elle. Vendredi, 20 h 28, Yoopa.

«La liste noire»

Dernière de la saison. Les enjeux n’ont jamais été aussi grands pour l’unité spéciale. Celle-ci doit se battre pour sa survie tout en révélant au grand jour les véritables intentions du président Diaz (Benito Martinez). Red (James Spader) se rend en secret à l’étranger pour voir une personne de son passé. Vendredi, 21 h, TVA.

«Les frères Scott: une maison pour la vie»

Troy et Susan ont acheté une nouvelle maison en apprenant qu’ils attendaient un troisième enfant. Ils adorent leur nouvelle demeure spacieuse en banlieue de Las Vegas, mais l’étrange configuration du plancher principal les empêche d’en profiter pleinement. Les frères Scott arrivent à leur rescousse! Vendredi, 21 h, CASA.