RTC: cloison transparente pour les chauffeurs

Le RTC installera graduellement, au cours des prochaines semaines, une cloison transparente pour protéger l’espace chauffeur.

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et le Service de transport adapté de la Capitale (STAC) s’adapteront progressivement au retour d’une partie de la clientèle.

Selon la direction, des mesures de protection accrues seront mises en place, notamment afin de «rebâtir la confiance» envers le transport en commun.

«Toute l’organisation du RTC et du STAC est mobilisée et travaille avec grand soin pour assurer une reprise sécuritaire et conviviale», a mentionné le président du RTC, Rémy Normand.

Le RTC procèdera donc à la mise en place graduelle, au cours des prochaines semaines, d’une cloison transparente pour protéger l’espace chauffeur. Les sièges à l’avant près du chauffeur seront condamnés lorsque la cloison sera installée.

De plus, le RTC distribuera au cours des prochaines semaines des couvre-visages à l’ensemble de ses employés, qui pourront être utilisés lors de leurs déplacements.

Selon les normes de la CNESST, les chauffeurs du STAC devront porter des équipements de protection individuelle (EPI).

D’autres mesures touchant la clientèle seront annoncées dans les prochains jours suivant les recommandations de l’Institut national de la Santé publique (INSPQ).

Il est toujours interdit d’utiliser les transports en commun ou adaptés pour se rendre dans une clinique de dépistage de la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes.