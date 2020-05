Saison 2020: le temps presse, selon Pedro Martinez

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Pedro Martinez croit que le baseball majeur a intérêt à montrer ses cartes rapidement s’il espère sauver la saison 2020.

Le triple vainqueur du trophée Cy-Young a pu obtenir un son de cloche de la part du commissaire Rob Manfred concernant le début hypothétique de la campagne, puisqu’il a formé un groupe de 40 joueurs dominicains – anciens et actuels – afin de contribuer à la lutte au coronavirus dans son pays natal. Certes, cette coalition comprenant David Ortiz et Adrian Beltre a pu entendre Manfred dire qu’il y aura bel et bien une saison, mais des joueurs commencent à penser le contraire.

«J’ai discuté avec plusieurs athlètes actifs du groupe et ils pensent qu’on va manquer de temps, a affirmé Martinez au réseau ESPN. Les joueurs doivent être prêts, tout comme la ligue. Actuellement, on ne peut pas dire comment on pourra organiser des matchs, mais le commissaire nous a dit à nouveau qu’il y aura du baseball cette année.»

Un plan bientôt dévoilé?

Les ligues majeures espèrent évidemment avoir un plan en bonne et due forme le plus tôt possible, peut-être d’ici la fin du mois. En revanche, un alourdissement du bilan de la COVID-19 pourrait freiner ses ardeurs. Aussi, il importe d’abord de fournir des lieux de travail adéquats pour tous.

«Il (Manfred) nous a aussi précisé que la santé et la sécurité de tous seront la priorité. J’ai confiance que le mieux-être de tout le monde ne sera jamais mis en danger», a ajouté l’ex-artilleur, montrant sa confiance envers le personnel du baseball majeur et celui de l’Association des joueurs.

Bud Selig fier du déménagement des Expos

L’ancien commissaire du baseball majeur Bud Selig, qui ne compte déjà pas beaucoup d’admirateurs au Québec, vient d’enfoncer le couteau dans le cœur des anciens partisans des Expos de Montréal.

«Le déménagement à Washington a fonctionné aussi bien que je l’avais imaginé et peut-être même mieux. Je peux dire que c’est l’une des choses que je regarde avec du recul et le baseball est plus fort à cause de cela», a indiqué Selig dans une entrevue publiée jeudi sur le site web sportif The Athletic.

Si l’ancien commissaire n’a peut-être pas complètement tort, ses paroles demeurent difficiles à avaler pour bon nombre de Québécois. Dans cette même entrevue, Selig révèle par ailleurs que le dernier gérant des Expos, le défunt Frank Robinson, était de ceux qui croyaient que le club devait absolument quitter Montréal.

AFP

«Frank, c’était Frank. Il me disait sans cesse : "pourquoi nous sommes encore ici?", a indiqué Selig, précisant que Robinson blâmait le manque d’appui des partisans et l’absence d’un plan concret pour quitter le Stade olympique. Frank avait toujours une opinion et il avait raison.»

«Nous devions déménager les Expos», a persisté celui qui fut commissaire jusqu’en 2015 avant de voir Rob Manfred lui succéder.

Fier de la conquête des Nationals

Pour compléter le portrait, Selig admet avoir regardé le septième et ultime de la Série mondiale, l’automne dernier, et il était visiblement satisfait de voir les Nationals triompher seulement 15 ans après le retour du baseball majeur à Washington.

«Ça m’a rendu très fier, a avoué Selig. Ce qu’on a fait s’est transformé de manière constructive et positive.»

Sans surprise, l'ancien commissaire ne s'est pas prononcé sur la possibilité de voir un club du baseball majeur revenir à Montréal.

Méchant party pour les Nationals!

Le lanceur des Nationals de Washington Patrick Corbin l’a admis sans détour, mardi: les célébrations de la conquête de la dernière Série mondiale par le club ont été pour le moins houleuses, mais fertiles en émotion.

Après leur victoire dans le septième match de la finale du baseball majeur contre les Astros à Houston l’automne passé, les joueurs de la formation gagnante ont fêté bruyamment et longtemps, un peu comme l’ont fait les Capitals de la Ligue nationale de hockey au printemps 2018.

AFP

«Nous avons vraiment festoyé. On s’est fait mettre dehors du bar de l’hôtel, donc nous avons trouvé un autre bar où nous sommes restés jusqu’à 7 h du matin. Ce fut un vrai coup de circuit, a commenté l’artilleur au site Bleacher Report. Nous étions tous dans un état lamentable.»

«Le jour suivant, c’était l’Halloween. Nous sommes revenus à Washington en matinée et on a donné des bonbons aux enfants, mais on était tous dans une forme exécrable», a-t-il poursuivi

En octobre, la concession autrefois située à Montréal a décroché le premier titre de son histoire dans une série où les sept rencontres ont été remportées par le club visiteur.