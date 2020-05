Échangé par le Canadien de Montréal en retour de Jonathan Drouin en juin 2017, le jeune défenseur Mikhail Sergachev fait confiance à son agent et croit qu’il poursuivra, en toute logique, son association avec le Lightning de Tampa Bay.

«Je laisse tout ça dans les mains de mon agent [Mark Gandler], il va gérer le dossier, a affirmé Sergachev, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). De mon côté, je veux seulement poursuivre la saison, jouer, m'améliorer et voir ce qui va se produire. Je pense qu'ils vont en arriver à une entente. J'ai un bon agent.»

Âgé de 21 ans, Sergachev pourrait devenir joueur autonome avec compensation, le 1er juillet. Il en est effectivement à sa dernière saison d’un contrat de trois ans obtenu à titre de recrue chez le Tricolore.

Une entente entre Sergachev et le Lightning pourrait bientôt survenir, sans quoi le défenseur russe pourrait faire l’objet d’une offre hostile de la part d’une des 30 autres formations de la LNH.

Un joueur plus complet

Sergachev ne s’en fait pas trop avec la situation, devenant plus volubile au moment de commenter son rendement depuis le début de la saison 2019-2020. Pour cause, il a récolté 34 points en 69 matchs en plus de présenter un différentiel de +15.

«L'année précédente a été une courbe d'apprentissage pour moi, a expliqué Sergachev. J'essayais de jouer un style de jeu plus défensif pour m'améliorer dans cet aspect. Cette année, j'avais l'impression d'avoir gagné en expérience et je savais ce que je devais faire. Je savais quoi faire et je l'ai fait, tout simplement.»

«Les entraîneurs ont commencé à me faire plus confiance en infériorité numérique et à m’utiliser davantage, a ajouté celui qui fut sélectionné neuvième choix au total par le Canadien au repêchage de 2016. Tout a commencé à tomber en place.»