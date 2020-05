«The Greek Freak» victime d’un pirate

La vedette des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a été la victime d’un pirate informatique, jeudi.

Sur son compte Twitter, la copine du The Greek Freak, Mariah Danae Riddlesprigger, a indiqué que son amoureux s’était fait pirater son compte Twitter, son cellulaire, son courriel et son compte de banque.

Le pirate a d’ailleurs effectué une série de gazouillis haineux et racistes. Il a également émis des remarques désobligeantes sur les LeBron James, Stephen Curry et Kobe Bryant.

«Il s’excuse sincèrement pour tout ce qui a été tweeté et il sera de possible dès que possible, a écrit la copine d’Antetokounmpo en son nom. Les choses qui ont été dites par ce pirate étaient extrêmement inappropriées et dégoûtantes!»

De leur côté, les Bucks ont indiqué qu’ils feront une enquête sur cette affaire.